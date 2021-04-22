«Будет идти вверх»: Мясников рассказал о всплесках COVID-19 в России

Всплески коронавируса в России можно ожидать через каждые три месяца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, новую волну заражений можно ожидать уже в апреле.

Он уточнил, что всплеск будет в апреле, мае и июне, а затем начнется снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять произойдет всплеск, считает врач.

«Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Попомните мои слова», — рассказал Мясников в эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Телеведущий объяснил, что такая тенденция заметна при изучении графиков заболеваемости. Он отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом снижается примерно наполовину от максимума. По его мнению, это может быть связано с увеличением количества тестов.

Экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса © «Рапид БИО»

Мясников рекомендовал прививаться, чтобы избежать тяжелой формы коронавируса и повышенного риска летального исхода. «Десятки миллионов по миру привиты, никто из них не умер от коронавируса. Если и заболевают, то у них легкое течение болезни», — заключил он.

Ранее Мясников сообщил, что предвестником инсульта может быть мигрень вместе со странным предчувствием, называемым «аурой».

Он также рассказал, какой вирус может провоцировать развитие рака, и предупредил о последствиях вируса, поразившего почти 95% людей.

