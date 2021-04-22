Британская разведка завела аккаунт в Instagram

Британская служба контрразведки MI5 завела официальную страницу в Instagram.

Она уже опубликовала первый пост и привлекла более 12 тысяч подписчиков.

«Секрет успешного шпионажа? Учитывайте каждый ракурс — это откроет вам лучший вид, — говорится в описании к опубликованной фотографии, на которой изображена штаб-квартира ведомства. — Это вид, который открывается перед нашими сотрудниками на входе в штаб-квартиру MI5 в Лондоне».

В сообщении уточняется, что за капсулами скрываются самые охраняемые секреты в Соединенном Королевстве.

Как сообщается в сюжете телеканала «Известия», MI5 решила использовать популярную соцсеть для «развенчания мифов» о работе спецслужбы, а также для публикации ранее секретных архивов.

Кроме того, через @mi5official можно связаться с сотрудниками разведки. Аккаунт планируют использовать для «карьерного продвижения», пишет газета «Известия».

В октябре прошлого года гендиректор MI5 Кен МакКаллум сообщил, что его ведомство обеспечивает безопасность разработок вакцины против коронавируса, которые ведутся в Великобритании.