Эксперт: россияне не хотят занимать сторону Алексея Навального

Несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, прошедшие 21 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России, оказались очень немногочисленными. Очевидно, что уровень поддержки несистемной оппозиции падает. Такое мнение высказала президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Общество не хочет социально-политической дестабилизации в стране, а потому не стремится занимать сторону господина Навального и его соратников, отметила эксперт.

«Заявлены были весьма внушительные цифры, но сколько-нибудь поддающееся статистической оценке число людей вышло только в нескольких крупных городах», — сказала Гаман-Голутвина.

Она полагает, что часть людей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному» в качестве потенциальных участников протестных акций, являются, скорее всего, ботами, а значит, данные, опубликованные на этом ресурсе, не соответствуют действительности.

«В митингах, скорее всего, приняли участие те, кто независимо от ситуации и независимо от информации настроены на участие в протестных акциях», — подчеркнула Оксана Гаман-Голутвина.

Масштаб вчерашних акций в поддержку Навального несопоставим с похожими митингами оппозиции, состоявшимися в январе этого года, констатировала эксперт.

Зимой эти акции позиционировались фактически как первые значимые массовые акции после аналогичных событий летом 2019 года и тех, что имели место около десяти лет назад, в 2011—2012 годах. Можно предположить, что на улицы крупных городов вывели людей несколько мотивов: люди устали от долгого периода ограничений и неутоленной потребности в общении, январь стал временем окончания ряда вызванных пандемией ограничений, но и, конечно, был определенный уровень доверия по отношению к лозунгам оппозиции, — заключила Гаман-Голутвина в интервью ТАСС.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».