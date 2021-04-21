На акцию в поддержку Навального в Москве вышли около 3 тысяч человек

На акцию в поддержку блогера Алексея Навального в Москве вышли около 3200 активистов. Такие данные приводит Mob Counter.

Ранее полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь.



Известно, что Соболь инкриминируют повторное нарушение правил организации массовой акции. Согласно ч. 8 ст. 20.2 КОАП РФ, ей грозит до 30 суток ареста либо штраф до 300 тысяч рублей.

Ярмыш находится сейчас в суде. Информации о том, в чем именно ее обвиняют, пока нет.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».