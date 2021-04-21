Путин прокомментировал попытку убийства Александра Лукашенко

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытку организации государственного переворота в Республике Беларусь. Глава государства напомнил, что заговорщики планировали убить президента РБ Александра Лукашенко и его семью.

Характерно, что такие вопиющие действия не осуждаются коллективным Западом. Никто этого не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно как угодно относиться к различным президентам, но практика организации государственных переворотов, практика организации политических убийств — это уже слишком. Они перешли все границы… А если бы попытка переворота в Белоруссии была реально предпринята? Сколько бы людей пострадали? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает, как в свое время не думали о судьбе Украины, — высказался Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Ранее в ФСБ РФ подтвердили информацию о задержании двух человек, которые готовили переворот в Белоруссии и устранение Лукашенко. По данным ведомства, в результате проведенной совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство — США и Белоруссии — Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты.

В ФСБ утверждают, что после консультаций в США и Польше Зенкович прибыл в Москву для встречи с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в перевороте.