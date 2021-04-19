найти ×
   
  • USD
    76.25
  • EUR
    91.48
СохранитьСохранено0
×

209021

«Голос Беслана» отказался от голодовки в поддержку Навального

Small f1a6d446e0
Алексей Навальный © Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Навальный © Владимир Гердо/ТАСС

В 14:48 19 апреля «Новая газета» опубликовала информацию о том, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане, объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным.

Однако выяснилось, что эта публикация появилась уже после того, как Элла Кесаева удалила сообщение о голодовке из соцсетей. Например, было удалено сообщение, размещенное 18 апреля в Instagram.

В свою очередь Telegram-канал «Осетинский пирог» опубликовал в 14:41 пост, в котором сообщалось, что руководитель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева удалила пост об объявлении голодовки из-за ситуации с Навальным.

Кроме того, вышли опровержения в соцсетях РСО-Алания.

Как писал ранее «Ридус», состояние блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в УФСИН по Владимирской области. «Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — отметили в ведомстве.

Известно также, что вскоре Навального поместят в стационар областной больницы для осужденных, который располагается на территории колонии, где отбывает наказание блогер.

По мнению экспертов, «Навальный симулирует тяжелое заболевание, чтобы примерить на себя роль мученика».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-205827читать позжечитаю позже
Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19
-507617читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали

Посмотрите, какая дружная команда!

51135659читать позжечитаю позже

Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце04 марта

Люди, не бросайте своих друзей!

85158114читать позжечитаю позже