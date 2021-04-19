«Голос Беслана» отказался от голодовки в поддержку Навального
- 19 апреля 2021, 21:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 14:48 19 апреля «Новая газета» опубликовала информацию о том, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане, объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным.
Однако выяснилось, что эта публикация появилась уже после того, как Элла Кесаева удалила сообщение о голодовке из соцсетей. Например, было удалено сообщение, размещенное 18 апреля в Instagram.
В свою очередь Telegram-канал «Осетинский пирог» опубликовал в 14:41 пост, в котором сообщалось, что руководитель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева удалила пост об объявлении голодовки из-за ситуации с Навальным.
Кроме того, вышли опровержения в соцсетях РСО-Алания.
Как писал ранее «Ридус», состояние блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в УФСИН по Владимирской области. «Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — отметили в ведомстве.
Известно также, что вскоре Навального поместят в стационар областной больницы для осужденных, который располагается на территории колонии, где отбывает наказание блогер.
По мнению экспертов, «Навальный симулирует тяжелое заболевание, чтобы примерить на себя роль мученика».
Войти через социальные сети: