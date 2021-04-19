«Голос Беслана» отказался от голодовки в поддержку Навального

В 14:48 19 апреля «Новая газета» опубликовала информацию о том, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане, объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным.

Однако выяснилось, что эта публикация появилась уже после того, как Элла Кесаева удалила сообщение о голодовке из соцсетей. Например, было удалено сообщение, размещенное 18 апреля в Instagram.

В свою очередь Telegram-канал «Осетинский пирог» опубликовал в 14:41 пост, в котором сообщалось, что руководитель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева удалила пост об объявлении голодовки из-за ситуации с Навальным.

Кроме того, вышли опровержения в соцсетях РСО-Алания.

Как писал ранее «Ридус», состояние блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в УФСИН по Владимирской области. «Ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — отметили в ведомстве.

Известно также, что вскоре Навального поместят в стационар областной больницы для осужденных, который располагается на территории колонии, где отбывает наказание блогер.

По мнению экспертов, «Навальный симулирует тяжелое заболевание, чтобы примерить на себя роль мученика».