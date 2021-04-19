От посольства РФ в Праге потребовали вернуть полгектара земли

Российская дипмиссия в столице Чехии на сей раз попала под давление со стороны местных властей.

Староста района «Прага-7» Ян Чижински заявил, что власти Праги требуют от России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас посольство РФ.

В своем Twitter он сообщил, что городской совет призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади российского диппредставительства в состояние, «предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году».

«Через 53 года оккупация части Стромовки Россией должна, наконец, закончиться», — написал Чижински.

Как уточняет Novinky. cz, речь идет о половине гектара земли в Праге, где городские власти хотят восстановить зеленые насаждения.

Посольство РФ в Праге © AP/TASS

По данным издания, войдя в Чехию, войска стран Варшавского договора заняли пражский парк Стромовка. Там они разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Со временем площадь посольства СССР в Праге включила в себя часть. После ухода советских войск из Чехии в 1990—1991 годах ничего не изменилось.

Напомним, 17 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которых объявили офицерами разведки.

В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш бездоказательно обвинил Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Позже в Чехии объявили в розыск граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые подозреваются британскими властями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В чешской полиции сообщили, что указанных россиян разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

В чешских СМИ появилась информация, что Боширов и Петров побывали на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице за день до прогремевшего там 16 октября 2014 года взрыва.

Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал дело о взрывах на военных складах во Врбетице сфабрикованным. По его мнению, это было сделано для того, чтобы запугать народ и манипулировать им.