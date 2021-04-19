Экс-президент Чехии: дело о взрывах на военных складах сфабриковано

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал дело о взрывах на военных складах во Врбетице сфабрикованным.

По его мнению, это было сделано для того, чтобы запугать народ и манипулировать им.

Клаус, занимавший пост президента Чехии в 2003—2013 годах, отметил, что запуганным народом легче управлять.

Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что коронавирусом нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе, — говорится в заявлении Клауса, опубликованном на его официальном сайте.

Он призвал нынешние власти перестать этим заниматься и больше заботиться о своей стране, нежели о себе.

Экс-президент обратил внимание, что дело о взрывах во Врбетице получило новое развитие в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов, а также в условиях, когда разная дезинформация и фейки быстро распространяются.

По словам Клауса, если бы на президентских выборах в США вновь победил Дональд Трамп, то «запоздалое дело» о взрывах во Врбетице не появилось бы.

Взрывы на складах во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В первом случае на складе находилось 58 тонн боеприпасов, во втором — 98 тонн военных материалов.



Напомним, 17 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которых объявили офицерами разведки.



В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.



В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш бездоказательно обвинил Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Позже в Чехии объявили в розыск граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые подозреваются британскими властями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В чешской полиции сообщили, что указанных россиян разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

В чешских СМИ появилась информация, что Боширов и Петров побывали на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице за день до прогремевшего там 16 октября 2014 года взрыва.

