Володин: Россию могут ждать новые санкции

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что в ближайшее время Соединенные Штаты введут в отношении России очередной пакет санкций. По его мнению, США могут ударить по топливно-энергетической отрасли и сфере промышленности.

Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема, — заявил Володин в своем Telegram-канале.

Он посоветовал президенту США Джозефу Байдену и другим западным политикам перестать строить козни против России, а озаботиться судьбой журналиста Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Они оба действовали в интересах граждан всего мира, обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека. Сегодня Ассанж после долгих лет изоляции находится в тюрьме и неизвестно, что с ним сейчас происходит. К нему не пускают правозащитников, несмотря на то, что многие хотели бы ему помочь. Нам не известно состояние его здоровья. Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, не окажись он случайно на территории нашей страны», — заключил Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, нашему государству стоит решительней подойти к вопросу оценки нарушений прав человека в США и странах Европы.

«Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств, — отметил Володин. — Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям власти тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании — осужденные и гонимые».