«Это фантастика»: назван бюджет сериала «Властелин колец»

Сериал «Властелин колец» станет самым крупнобюджетным в истории.

По данным The Hollywood Reporter, производство первого сезона обойдется компании Amazon Studios в 465 млн долларов.

Примечательно, что бюджет одного сезона «Игры престолов» составлял примерно 100 миллионов долларов.

«Это фантастика. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных», — приводит издание слова министра экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарта Нэша.

Съемки стартовали в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их приостановили до сентября. В декабре прошлого года они завершились в Новой Зеландии.

Как писал ранее «Ридус», новый сериал станет своеобразным приквелом к «Братству кольца» — первой части кинотрилогии Питера Джексона. Режиссером первых двух сезонов выступит испанец Хуан Антонио Байон, известный по фильмам «Мир Юрского периода 2», «Голос монстра» и «Невозможное».

Роль главного злодея исполнит Джозеф Моул, сыгравший брата Неда Старка в «Игре престолов».

Джозеф Моул в "Игре престолов"

Также сообщалось, что одна из главных ролей в сериале досталась актеру с российскими корнями — 24-летнему Максиму Болдри. Создатели шоу пока не раскрывают, какого именно персонажа он сыграет.

Известно, что Болдри родился в Великобритании, однако первые четыре года своей жизни находился вместе с родителями в Москве. Он уже успел сняться в сериалах «Молокососы» и «Холлиокс», а также исполнил эпизодическую роль в одном из эпизодов «Доктора Кто».