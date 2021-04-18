Определены три этапа старения человека

Ученые из Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении.

Они обратили внимание на три возраста, когда тело человека действительно меняется.

Специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет и изучили около трех тысяч различных типов белков. В результате оказалось, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий.

Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет были выявлены значительные изменения на белковом уровне, сообщает Focus. Эти колебания ученые связали с переменами в организме в целом.

Хотя все еще неясно, каким образом влияют на старение именно белки или состав крови, опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более возрастных животных.

У добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет были выявлены значительные изменения на белковом уровне © pexels.com





Как писал «Ридус», исследование группы ученых из Калифорнийского университета (США) показало, что разведение плазмы крови способно омолодить ткани и обратить некоторые процессы старения вспять.

Также стало известно о естественном способе предотвратить раннее старение у женщин.

Кроме того, профессор факультета спортивного здоровья японского Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита заявил, что выглядеть моложе своих лет человеку позволяет увеличение мышечной массы. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин, рекомендует он.