В США отчитались за выполнение военной операции в Афганистане

Цель, поставленная в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году, достигнута, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала CNN он рассказал, что эта цель заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто совершил теракты 11 сентября 2001 года.

«Мы нанесли удар по „Аль-Каида“ *, мы убили бен Ладена — и сделали это еще 10 лет назад», — уточнил Салливан в интервью. По его словам, с тех пор задачи в этой войне менялись, но основополагающие цели все-таки были достигнуты.

«Поэтому президент США Джо Байден решил, что пора положить этому конец и сосредоточиться на схватках грядущих, а не прошедших 20 лет», — отметил помощник американского лидера.

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Салливан добавил, что после вывода войск из Афганистана США оставят военный контингент в стране лишь для охраны посольства. Он подчеркнул, что Вашингтон «будет стремиться к тому, чтобы сохранить дипмиссию, которая располагает собственным элементом обеспечения безопасности».

Ранее Байден объявил, что Соединенные Штаты приступят к упорядоченному выводу своих войск из Афганистана 1 мая. Он пообещал, что американские военнослужащие, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

Напомним, военная операция США в Афганистане, продолжающаяся с октября 2001 года, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек, а в 2014 году основные боевые силы США и НАТО были выведены из этой страны.

«Ридус» также писал о том, что в настоящее время в Афганистане находится около 3,5 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов — на одну тысячу больше, чем официально заявляли американские власти. По данным осведомленного американского чиновника, «лишняя тысяча» «образовалась» из-за неофициального характера присутствия на территории Афганистана бойцов некоторых временных частей. Еще один источник издания заявил, что речь идет о рейнджерах армии США, выполняющих задачи Пентагона и ЦРУ.



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* — запрещенная в РФ террористическая организация.