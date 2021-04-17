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В Москве задержали мужчину, сливавшего бензин с каршеринговых машин

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© МВД РФ

© МВД РФ

Молодой человек, сливавший бензин с каршеринговых автомобилей, был задержан в столице.

Мужчину удалось поймать с поличным.

Оказалось, что на его счету около 100 эпизодов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как он подъезжал вплотную к каршеринговым авто на своей машине, в багажнике которой находились пустые канистры и шланг.

Как сообщает Baza, несколько раз его почти ловили во время сливания топлива, однако он бросал машину и убегал.

В конце концов, продуманная схема кражи бензина дала сбой. Дело в том, что каршеринговые автомобили обвешаны множеством датчиков, которые подключены к одной системе. Благодаря этому с помощью алгоритмов можно определить подозрительные манипуляции с авто.

По данным паблика, полицейские взяли злоумышленника, когда он слил бензин из пяти машин подряд. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области была задержана преступная группа, члены которой похищали нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов.

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