В Индии заявили, что вакцины из США не составят конкуренцию «Спутнику V»

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» в скором времени начнут выпускать в Индии.

Американские вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson не смогут составить ему конкуренцию, поскольку они в Индию еще не поступили.

Как рассказал директор по маркетингу индийской фармкомпании HETERO Biopharma Кришна Редди Бхимиредди, пока в Индии доступны только препарат от AstraZeneca и индийский Covaxin.

«А теперь у нас еще будет и „Спутник V“, и я не думаю, что мы увидим американские вакцины в Индии очень скоро», — сообщил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, одобрение иностранных вакцин и их производство в Индии могут потребовать времени.

Редди Бхимиредди также отметил, что, индийские власти относительно быстро дали разрешение на использование в стране «Спутника V», хотя запрос был подан еще в феврале. «В мире одобрение новой вакцины — непростой процесс, — объяснил он в интервью агентству. — И на этом фоне я не думаю, что индийские власти тянули с одобрением».

Вакцина «Спутник V» © Агентство «Москва»

Собеседник агентства добавил, что самое важное сейчас — обеспечить каждого индийца вакциной, причем так быстро, как это возможно. «Я уверен, что вакцинация — единственный путь, чтобы остановить пандемию», — заключил он.

Ранее стало известно, что 12 апреля Генеральный контролер лекарств Индии одобрил применение российской вакцины «Спутник V» в стране. Индия стала 60-й страной, где этот препарат зарегистрирован.

Первоначально планируется выпускать 2,5 млн доз этой вакцины в месяц, а затем увеличить производство до 7 млн доз в месяц.



Как писал «Ридус», Индия находится в самом разгаре мощной второй волны COVID-19, превосходящей даже США и Бразилию по количеству новых ежедневных случаев заболевания. Нынешний всплеск произошел после короткого затишья: количество ежедневных новых случаев сократились с 97 000 в сентябре 2020 года до примерно 10 000 в день в январе 2021 года. Однако с конца февраля число заболевших снова резко возросло, превысив 100 тысяч в день, а теперь и отметку в 200 тысяч.