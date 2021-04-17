Кравчук назвал условие, при котором Украина пойдет на компромисс с Россией

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул России условие, при котором Киев может пойти на компромисс с Москвой.

«Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший президент Украины подчеркнул, что Киев не пойдет ни на какой компромисс, пока не будет выполнено это условие.

Кроме того, Кравчук потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс», сообщает «РИА Новости».

Ранее Леонид Кравчук заявил, что по окончании пандемии коронавируса переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Польшу.

До этого украинский вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников сообщил, что в Киеве решили искать другой город вместо Минска и другую страну вместо Белоруссии для очных переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Комментируя эти заявления, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Киев не желает соблюдать минские договоренности.

В марте Кравчук допустил участие США в переговорном процессе. Он добавил, что Россия может выступить против, но должна будет «дать соответствующие аргументы».

