В нижегородском парке объяснили трансляцию порно в туалете

В туалете, расположенном в парке Нижнего Новгорода, транслировали порно.

Комментируя эту информацию, в администрации Советского района заявили, что туалетный модуль ничего не показывал, но на всякий случай его отключили от сети.

В свою очередь директор компании-установщика ООО «Спектр-НН» Ирина Карпюк предположила, что трансляция порно была попыткой местных жителей привлечь внимание к проблеме неработающих туалетов в городе.

При этом она подчеркнула, что ее компания не имеет никакого отношения к этому модулю.

В беседе с «360» Карпюк рассказала, что после установки туалет два месяца работал за ее счет, а потом она под роспись передала ключи администрации Советского района. С тех пор модуль полтора года просто стоит в парке и не работает, заявила собеседница телеканала. Она уточнила, что к электричеству туалет подключили, чтобы избежать поломки внутреннего сантехнического оборудования. «Объект уже сдали. Я не знаю, у кого из третьих лиц есть от него ключи», — рассказала Карпюк в интервью.

Она также допустила вероятность того, что это был монтаж, отметив, что изображение на экране то приближали, то отдаляли.

Согласно еще одной версии, на экране туалетного модуля могли установить планшет.

Ранее сообщалось, что школьникам Перми показали порно на дистанционном уроке.

Также «Ридус» рассказывал о подобных происшествиях в Калуге и Саратове.

