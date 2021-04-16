Экс-министр экономики РФ предложил наилучший способ вложения денег
- 16 апреля 2021, 18:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Если не рассматривать банковские депозиты в качестве надежного инструмента, лучше вкладывать деньги в рынок ценных бумаг и акции, посоветовал экономист и бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
По его мнению, рынок ценных бумаг — надежный инструмент, благодаря которому можно получить неплохие результаты.
Он отметил, что в последние месяцы наблюдался массовой отток клиентов из банков и их переход на фондовый рынок, в брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.
«Также можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ [облигации федерального займа] — прирост составит более 7% годовых», — рассказал Нечаев в беседе с URA.RU.
Экс-министр уточнил, что облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8−9%.
При этом он предупредил, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ. «Этим надо заниматься регулярно, профессионально», — объяснил экономист.
Нечаев также обратил внимание, что многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше тех, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Он рекомендовал начинать с небольших сумм, в отличие от вложений в недвижимость.
Ранее Нечаев заявил, что расширение санкций против России может обрушить национальную экономику, а также привести к девальвации рубля.
Он также рассказал, сможет ли в условиях дефицита бюджета правительство России позволить себе масштабные антикризисные меры поддержки малоимущих сограждан.
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