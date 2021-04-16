Экс-министр экономики РФ предложил наилучший способ вложения денег

Если не рассматривать банковские депозиты в качестве надежного инструмента, лучше вкладывать деньги в рынок ценных бумаг и акции, посоветовал экономист и бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

По его мнению, рынок ценных бумаг — надежный инструмент, благодаря которому можно получить неплохие результаты.

Он отметил, что в последние месяцы наблюдался массовой отток клиентов из банков и их переход на фондовый рынок, в брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг.

«Также можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ [облигации федерального займа] — прирост составит более 7% годовых», — рассказал Нечаев в беседе с URA.RU.

Экс-министр уточнил, что облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8−9%.

При этом он предупредил, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ. «Этим надо заниматься регулярно, профессионально», — объяснил экономист.

Нечаев также обратил внимание, что многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше тех, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Он рекомендовал начинать с небольших сумм, в отличие от вложений в недвижимость.

Ранее Нечаев заявил, что расширение санкций против России может обрушить национальную экономику, а также привести к девальвации рубля.

Он также рассказал, сможет ли в условиях дефицита бюджета правительство России позволить себе масштабные антикризисные меры поддержки малоимущих сограждан.