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Главврач больницы стал мэром Тольятти

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Николай Ренц. © tgkb5.ru

Николай Ренц. © tgkb5.ru

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц избран мэром города.

За него проголосовали большинство депутатов городской думы.

На эту должность также претендовал бывший депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов, сообщили ТАСС в администрации Тольятти.

Как отмечает агентство, предыдущий мэр Сергей Анташев подал в отставку в феврале после ряда претензий к нему со стороны областных властей и жителей города. Ему ставили в вину некачественное исполнение задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении экологических проблем.

Кроме того, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти, которые из-за халатности не обеспечили жильем 29 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Тольятти сотрудники Межрайонной налоговой инспекции № 2 по Самарской области и работники силовых структур создали одну из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты НДС. Их услугами пользовались подрядчики госкорпорации «Роскосмос» и ГУП «Московский метрополитен».

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