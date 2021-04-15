Россиянам вернут деньги за оплаченные до 31 марта 2020 года туры за рубеж

В том случае, если россияне оплатили турпутевки за границу до 31 марта 2020 года включительно, потраченные денежные средства им будут возвращены.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, возврат денег будет производиться из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

Основанием для этого послужит уведомление о возврате денежных средств, представленное туроператором.

Также стало известно, что правительство продлило и дополнило меры поддержки туроператоров, действовавшие в прошлом году. Как пишет газета «Известия», туроператорам разрешается перечислить средства в фонд персональной ответственности туроператоров с отсрочкой на год — до 15 апреля 2022 года.

Кроме того, глава правительства продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Туристам пообещали вернуть деньги за путевки © pixabay.com

Для участников отрасли также продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Размер ежегодных взносов в этот фонд сокращен с 1% до 0,25% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год.

Ранее оперштаб рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию с 15 апреля до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты, советуют поменять место отдыха либо перенести поездку.

Согласно принятому оперштабом решению об ограничении авиасообщения с Турцией, в период с 15 апреля по 1 июня останутся только два рейса в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.