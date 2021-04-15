Россияне не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов

Поскольку на вывозных рейсах вернуться из Турции на родину пока могут далеко не все россияне, некоторым предстоит остаться на чужбине на неопределенный срок.

В первую очередь это касается туристов, которые самостоятельно организовывали свои поездки.

Кроме того, авиабилеты стали стоить очень дорого, и не всем они по карману.

Своими проблемами, возникшими в связи с возвращением на родину, поделились с «Фонтанкой» туристы из Петербурга, застрявшие в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе с билетами Turkish Airlines на руках.

Они рассказали, что после отмены рейса из Стамбула в Петербург обещанный обмен билетов без штрафов через сайт не работает, а дозвонится по горячей линии невозможно. В свою очередь в Ростуризме, где обещали вернуть домой всех, разводят руками и предлагают следить за табло. При этом новые билеты на ближайшие даты как минимум в четыре раза дороже прежних.

Туристы с билетами Turkish Airlines на руках не могут улететь на родину © flickr.com

В итоге петербуржцы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе, вынуждены были штурмовать офис Turkish Airlines. В ответ им предложили выбираться через Каир и Минск.





В комитете по развитию туризма Петербурга подтвердили возникшие сложности с перебронированием билетов. «Иностранные авиакомпании вносили изменения в расписание и отменяли соответствующие рейсы», — сообщил изданию глава ведомства Сергей Корнеев. Однако, по его словам, в настоящее время обратные рейсы вводятся в расписания.

По оценке Ростуризма, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тысяч россиян, а в Танзании — около 4 тысяч. В третьих странах отдыхают еще около 50 тысяч путешественников, которые отправились туда через Турцию.

Комментаторы не пожалели попавших в беду туристов.

Ранее оперштаб рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию с 15 апреля до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты, советуют поменять место отдыха либо перенести поездку.

Согласно принятому оперштабом решению об ограничении авиасообщения с Турцией, в период с 15 апреля по 1 июня останутся только два рейса в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

