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«Единая Россия» предложила обновить парк машин скорой помощи в регионах

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

«Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о массовой закупке новых автомобилей скорой помощи для регионов. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко в ходе V Всероссийского форума волонтеров-медиков.

По его словам, проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, ведь от технического состояния медицинских автомобилей зависят жизни людей.

Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу обновления парка машин]в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина, — сказал Ревенко.

Ранее Путин поддержал инициативу «Единой России» об увеличении в два раза выплат медикам, которые работали с коронавирусными пациентами в период новогодних праздников.

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