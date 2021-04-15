Леонид Волков пытается выжить Любовь Соболь из ФБК

В Фонде борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) вновь разгорелась внутрикорпоративная борьба между Любовью Соболь, Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Волков и Жданов боятся, что Соболь захватит власть в ФБК и вытолкнет их на обочину оппозиционного движения.

Несмотря на то, что Соболь являлась главой «Навальный Live», Волков постоянно вмешивался в ее работу и бесцеремонно увольнял сотрудников Соболь, причем наиболее идейных и близких ей по духу. Бывали случаи, когда Соболь прямо отчитывали, как неразумную девчонку, указывая на ее откровенную глупость и неумение быть руководителем, — пишет бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов в Telegram-канале «Укол зонтиком».

Соратникам блогера Алексея Навального жутко не нравится, когда их коллега по цеху Любовь Соболь пытается принимать самостоятельные управленческие решения. Так, в 2019 году Леонид Волков и Иван Жданов нажаловались Алексею Навальному, что Соболь едва не похоронила протест, объявив «несуразную голодовку». Навальный тогда жестко ее отчитал.

Сейчас к Соболь приставили адвоката Владимира Воронина, близкого друга Ивана Жданова.

«Почему приставили Воронина? Волков сейчас сильно переживает, что Соболь, оставшись в России одна, совсем отобьется от рук и обнаглеет, да еще и параллельно сломает программу самому Волкову. Владимир Воронин следит за Соболь, отговаривает ее от тех или иных действий и убеждает поступать так, как надо Волкову и Жданову», — указал Серуканов.