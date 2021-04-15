Дегтярев выступил против запрета добычи лосося в Амуре

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен добиться разрешения на добычу лососевых в Амуре для проживающих в регионе рыболовов-любителей и представителей торёных малочисленных народов.

Дегтярев категорически не согласен с позицией Федерального агентства по рыболовству и ряда научных организаций, которые настаивают на запрете любительского лова тихоокеанского лосося. Врио губернатора считает, что подобные инициативы ущемляют интересы жителей Хабаровского края.

«Мы будем отстаивать позицию и коренных малочисленных народов севера, и любителей, которые хотят пойти и поймать рыбу себе к столу. Рыба есть, рыбы хватает, главное – рационально её использовать. Позиция края однозначная – на стороне местных жителей», - заявил Михаил Дегтярёв.

