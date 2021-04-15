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В КПКР раскритиковали Швейцарскую партию труда за поддержку Грудинина

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Швейцарская партия труда потребовала от российских властей прекратить преследование бизнесмена Павла Грудинина, который ранее баллотировался в президенты РФ от КПРФ.

По мнению европейцев, давление на Грудинина осуществляется через возглавляемый им «Совхоз имени Ленина». Швейцарцы называют данное предприятие «островком социализма в капиталистическом океане».

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин

© vk.com

В партии «Коммунисты России» (КПКР) категорически не согласны с позицией своих швейцарских товарищей. Председатель ЦК КПКР Максим Сурайкин отметил, что Павел Грудинин является одним из бенефициаров действующего в России режима, а по типажу он ближе к «помещикам», чем к «пламенным революционерам».

Грудинин — один из крупнейших олигархов России, общественное расследование нашло у него десятки счетов в зарубежных банках. Ни разу в ходе кампании по выборам президента Грудинин не назвал себя коммунистом, но из-за его принадлежности к классу капиталистов левые силы не смогли обьединить усилия в 2018-м году на выборах, выдвинуть единого кандидата и победить кандидата от власти, — подчеркнул Сурайкин.

Он попросил швейцарских товарищей отозвать письмо в защиту «олигарха Грудинина».

«Швейцарская партия труда, не может игнорировать постулаты марксизма! Что бы сказал на ваше заявление товарищ Жан Шпильман, многолетний лидер ШПТ и друг Советского Союза?!» — заключил Максим Сурайкин.

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