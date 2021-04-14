Появилось видео, как Рашкин и Левченко плетут заговор против КПРФ

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована встреча депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко в одном из московских кафе.

Встреча предположительно состоялась в 2017 году, когда Левченко еще занимал пост главы региона. На записи отчетливо слышно, как политики обсуждают планы устранения заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, которого считают возможным преемником Геннадия Зюганова на посту председателя партии.

«Надо пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра в принципе не способен…» — заявил Левченко Рашкину.



Любопытно, что в качестве «сливного бачка» для компромата на Афонина коммунисты хотели использовать медиаресурсы блогера Алексея Навального.

«Да можно, можно. Что там с недвижимостью? Надо заняться! Тогда надо по нему максимально посмотреть… и там декларации», — обсуждают они.

Дальше разговор зашел о том, как сделать так, чтобы нынешний председатель КПРФ Геннадий Зюганов «почувствовал опасность».

Ранее Зюганов пригрозил выгнать Валерия Рашкина из партии за слова о том, что Алексея Навального судят по политическим мотивам.



«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! Навальный — это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки и который раскачивает обстановку внутри», — сказал лидер КПРФ.

