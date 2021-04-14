Иностранные победители «Лидеров России» смогут получить гражданство РФ

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России». По его словам, победители и финалисты данного направления смогут получить вид на жительство и российское гражданство в упрощенном режиме.

«Мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадет в финал конкурса, гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победит, ускоренно получают гражданство РФ», — сообщил Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.



Он отметил, что получение гражданства или вида на жительство «не отменяет остальные призы, это добавочная вещь».

«Все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, — миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом лучшем российском вузе — это сохраняется», — сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента считает, что благодаря международному треку в Россию смогут приехать «лучшие из лучших».

Мы провели социологическое исследование среди иностранных участников конкурса. 93% говорят, что их основная цель — жить и работать в России, причем 16% из этих 93% хотели бы иметь опыт работы в России, а почти 80% говорят, что они хотели бы получить гражданство России и остаться здесь навсегда, — подчеркнул Кириенко .

«Если вернуться к истории проекта, то впервые мы дали возможность участия в нем иностранным гражданам в 2018 году, во втором сезоне, и продолжили в третьем. Более трех тысяч участников, не имеющих российского гражданства, подали заявки за два года. Стоит отметить, что среди них 19% собственников бизнеса и около 20% — руководители высшего звена, а почти 10% — главы организаций», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.



С 29 апреля 2021 года стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 11 июня. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тестирование интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тесты на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа — начале сентября 2021 года. Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса в марте 2022 года, получить образовательный грант в размере миллиона рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев России.



АНО «Россия — страна возможностей», флагманским проектом которой является конкурс «Лидеры России», была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.