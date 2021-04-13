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В Смоленске общественники и партии подписали меморандум о сотрудничестве

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Региональные отделения «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» присоединились к Общественному штабу по наблюдению за выборами в Смоленской области.

Меморандум о сотрудничестве между политическими партиями и региональным Общественным штабом, который был подписан на этой неделе, предусматривает взаимодействие по вопросам обучения и подготовки независимых наблюдателей на выборы 2021 года. Документ, как сообщила член Общественной палаты РФ Марина Проскурнина, получил высокую оценку специалистов в области права, а именно — представителей Ассоциации адвокатов Смоленской области.

Партии признали институт независимого наблюдения эффективным инструментом контроля за чистотой и легитимностью выборов. Удивительно, что в числе подписантов оказались основные конкуренты будущих выборов. Таким образом, можно говорить о том, что в регионе залогом честных и прозрачных выборов уже является совместная готовность партий осуществлять независимый контроль и мониторинг за ними, — заявила Проскурнина.

Она отметила, что политические партии заинтересованы в направлении своих наблюдателей на прохождение обучения по программе ОП РФ и Ассоциации НОМ.

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