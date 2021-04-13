ЕР предложила увеличить финансирование программы благоустройства городов

«Единая Россия» предложила увеличить финансирование программы благоустройства городов и сел. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Объекты, которые нужно будет благоустроить в первую очередь, люди смогут выбрать самостоятельно в ходе всероссийского голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной онлайн-платформе za.gorodsreda.ru.

Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный» каркас городов, — сказал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения до 100 миллионов рублей на регион.

Кроме того, Андрей Турчак заявил о необходимости увеличения количества городов-участников всероссийского конкурса «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», — отметил политик.

Марат Хуснуллин пообещал дать Минстрою поручение проработать возможность реализации предложений «Единой России».

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года финансирование программы увеличено поправками «Единой России» на два миллиарда рублей. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств.

