Московским водителям посоветовали поменять резину

Столичные автомобилисты уже могут менять зимнюю резину на летнюю в связи с тем, что в Москве установилась стабильная теплая погода, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве отметили значительное улучшение погодных условий, так как даже ночью температура не опускается ниже нуля градусов.

В ЦОДДе рекомендовали водителям по возможности «переобувать» свой автомобиль в будний день, поскольку пик очередей в шиномонтаж на замену резины обычно приходится на выходные дни и майские праздники.

Кроме того, можно воспользоваться услугами мобильных мастерских или заранее записаться в шиномонтаж, посоветовал представитель центра в беседе с «Интерфаксом».

Собеседник агентства обратил внимание, что использовать сезонные покрышки необходимо из соображений безопасности, ведь летние шины более основательно держат автомобиль при положительных температурах, а также на сухом и мокром асфальте. Он также отметил, что в теплое время года зимняя резина теряет свои свойства, что ухудшает сцепление с дорогой и может привести к авариям.

Накануне стало известно, с 1 июня в России начнут действовать новые поправки к правилам дорожного движения. Те водители, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время, будут подвергаться штрафам. Например, запрет на использование шипованной резины будет действовать с июня по август.