Лавров: США не объясняют присутствие своих кораблей в Черном море

США не объясняют присутствие своих военных кораблей в Черном море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно демонстрируют военную активность, а сейчас это делается особенно напористо и сопровождается агрессивной риторикой.

По его словам, ответ на вопрос, что делает Россия на границе с Украиной, очень прост: «Мы там живем, это наша страна».

«А вот что делают США в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остается без ответа», — приводит «Интерфакс» слова главы МИД РФ, сказанные на пресс-конференции в Каире.

Министр отметил, что страны, поощрявшие антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, «не извлекли уроки» из событий тех лет.

Ранее власти Турции уведомили участников конвенции Монтре о проходе американских кораблей из Средиземного моря в Черное и обратно.



Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят «рутинный характер». Между тем, по информации турецких СМИ, эта операция вызвана «ростом российской военной активности» на границе с Украиной.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что намерение США отправить в Черное море военные корабли будет означать поощрение применения военной силы Киевом в Донбассе. Он подчеркнул, что такая военная поддержка обернется прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины.

Он также напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Он уточнил, что общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок пребывания не может быть больше 21 суток.