Дочь Пескова и Навки пострадала из-за ошибки судей на соревнованиях

На первенстве Московской области по фигурному катанию судьи несправедливо оценили выступление дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

О произошедшем Навка рассказала в Instagram. По ее словам, ребенка лишили медали из-за ошибки судей.

По мнению прославленной спортсменки, произошла техническая ошибка камеры, и судьи не увидели, как Надежда докрутила элемент. В результате с девочки сняли баллы за технику, и она заняла лишь шестое место.

«Многие пишут, что при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого», — отметила Навка.

Она с сожалением добавила, что даже с учетом того, что все выяснили, результат есть результат. «Но это не повод опускать руки, даже наоборот, скорее стимул для дальнейшего развития!», — подытожила она.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у них родилась дочь.

В паре с Романом Костомаровым Навка одержала победу на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира.