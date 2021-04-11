Microsoft готова выложить $16 млрд за компанию Nuance Communications

Корпорация Microsoft намерена приобрести за 16 млрд долларов компанию Nuance Communications, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса.

В настоящее время проводятся консультации с руководством компании, однако представители обеих сторон еще не подтвердили эту информацию.

Между тем источники агентства Bloomberg утверждают, что договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Правда, вполне возможно, что условия сделки изменятся.

Как пишет издание, разработки Nuance Communications, в частности, применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple.

Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона, штат Массачусетс.

Как писал ранее ridus.ru, на конференции Microsoft Ignite Алекс Кипман представил новую коммуникационную платформу смешанной реальности на основе голограмм под названием Microsoft Mesh. Ее основная цель — позволить людям, находящимся в разных физических местах, присоединиться к общей среде с помощью технологии 3D-захвата, создающей голограмму каждого человека.