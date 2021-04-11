найти ×
   
  • USD
    77.17
  • EUR
    91.78
СохранитьСохранено0
×

003057

Microsoft готова выложить $16 млрд за компанию Nuance Communications

Small f1a6d446e0
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Корпорация Microsoft намерена приобрести за 16 млрд долларов компанию Nuance Communications, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса.

В настоящее время проводятся консультации с руководством компании, однако представители обеих сторон еще не подтвердили эту информацию.

Между тем источники агентства Bloomberg утверждают, что договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Правда, вполне возможно, что условия сделки изменятся.

Как пишет издание, разработки Nuance Communications, в частности, применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple.

Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона, штат Массачусетс.

Как писал ранее ridus.ru, на конференции Microsoft Ignite Алекс Кипман представил новую коммуникационную платформу смешанной реальности на основе голограмм под названием Microsoft Mesh. Ее основная цель — позволить людям, находящимся в разных физических местах, присоединиться к общей среде с помощью технологии 3D-захвата, создающей голограмму каждого человека.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Все-таки она падает»: кот поставил физический эксперимент
19021518читать позжечитаю позже
Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
14011215читать позжечитаю позже

главное


Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

-1010780читать позжечитаю позже

Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки22 февраля

NASA показало полную панораму вокруг места приземления.

2017160читать позжечитаю позже