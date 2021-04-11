Стало известно, когда москвичей ожидает по-летнему теплая погода

В первой половине следующей недели воздух в столице будет прогреваться до 20−23 градусов тепла.

Такая температура близка к рекордным значениям.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода в течение этой пятидневки будет просто очень теплая.

«Мы прогнозируем, что в понедельник будет 14−16, до 18 градусов. Во вторник уже 20−22 градуса. В среду — 21−23 градуса», -рассказал он в интервью ТАСС.

Синоптик напомнил, что максимальные температуры 13 и 14 апреля за весь период метеонаблюдений составляли 20−21 градус. «То есть температуры прогнозируются близкие к рекордным: чуть выше, чуть ниже», — отметил он.

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Вильфанд добавил, что такой температурный фон на 6−8 градусов превышает климатическую норму. «Это летняя погода. Она соответствует раннему лету», — пояснил метеоролог.

Однако жара в Москве, по его словам, будет комфортной, поскольку воздушные массы будут идти с юга и юго-востока. Поэтому они не только теплые, но и не насыщенные влагой.

По прогнозам Гидрометцентра, в четверг днем в столице ожидается плюс 14−19 градусов, в пятницу — плюс 10−15, а в субботу — плюс 13−18.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в летние месяцы в центральной части России ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. По его словам, такое лето можно назвать оранжевым или «персиковым».