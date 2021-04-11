В ДНР выразили готовность принять украинских дезертиров

Дезертировавшие из рядов украинской армии солдаты могут вступить в ряды Народной милиции ДНР, сообщил ее официальный представитель Эдуард Басурин.

Он объяснил, что дезертирам предстоит пройти специальную проверку на наличие военных преступлений.

«Он дает свою фамилию, мы по своим каналам пробиваем, где-то участвовал — не участвовал, убивал — не убивал», — рассказал Басурин в беседе с URA.RU.

По его словам, в этом году уже были прецеденты, когда украинские военнослужащие переходили на сторону ДНР. Подобный случай был примерно полтора месяца назад.

Басурин также отметил, что иногда солдаты сбегают из украинской армии в самопровозглашенные республики из-за издевательств. «Мы это освещаем, потом отдаем [обратно]. Что потом дальше [с ним] происходит, мы не знаем», — уточнил он в интервью изданию.

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Ранее Басурин рассказал на брифинге, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают расположения частей вдоль линии соприкосновения с позициями ополченцев Донбасса. По его словам, только за прошедшие две недели из частей ВСУ в Донбассе сбежали 244 военных. «Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха», — цитирует Басурина Pravda.ru. При этом каждый пятый дезертир является офицером ВСУ, уточнил он.

Кроме того, в Telegram-канале Народной милиции ДНР сообщили о нежелании украинских военнослужащих проходить службу, из-за чего отдельные подразделения ВСУ испытывают острую проблему с укомплектованностью личным составом.

Текущее положение правительственных украинских войск в Донбассе оценил и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, с точки зрения военной науки, в настоящее время группировка вооруженных сил официального Киева в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях имеет серьезное преимущество перед ополчениями самопровозглашенных народных республик в этих регионах.