Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович объявлены украинцами

Украинские историки и филологи обвинили Россию в «краже» былинных русских богатырей.

Эксперты утверждают, что Илью Муромца, на самом деле, звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он якобы из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.

Другого героя русского былинного эпоса Алешу Поповича, по мнению исследователей, на самом деле звали Олешко. К тому же, как оказывается, был он рыцарем, а не боярином. Кроме того, родился богатырь не в Ростове, а в городе Пирятин на Полтавщине, считают украинские ученые.

Наконец, Добрыню Никитича они окрестили «воеводой князя Владимира Великого», который якобы жил на территории Киевской Руси, простиравшейся, как полагают специалисты, не только в пределах нынешней этнической Украины, но и значительно севернее, вплоть до Новгорода.

Авторы публикации также убеждены в том, что на землях будущей Украины былины передавались «из уст в уста», а Московское княжество решило «присвоить» себе трех богатырей, сообщает24tv.ua.

Как писал ранее ridus.ru, один украинский шеф-повар при поддержке Министерства культуры и Верховной Рады подал заявку в ЮНЕСКО на признание борща нематериальным культурным наследием Украины.