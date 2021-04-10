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Уже третий центр вакцинации закрыли в США из-за побочных реакций на J&J

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© AP/TASS

© AP/TASS

В американском штате Джорджия временно закрыли центр вакцинации от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочных эффектов.

Ранее свою деятельность вынуждены были приостановить подобные учреждения в Северной Каролине и Колорадо.

По данным властей Джорджии, побочные реакции после применения вакцины Johnson & Johnson наблюдались у восьми человек, сообщает CBS.

Ранее стало известно, что центр вакцинации в штате Северная Каролина закрылся после 18 случаев побочных эффектов, а центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более 10 человек. Их симптомы варьировались от головокружения до тошноты, уточняет телеканал.

В свою очередь представитель Johnson & Johnson заверил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.

© ABC News

© ABC News

ВОЗ одобрила препарат от Johnson & Johnson в середине марта. Это векторная вакцина (принцип действия такой же, как у российского «Спутника V» и англо-шведской Vaxzevria). Ее отличие от других в том, что она однокомпонентная, т. е. требуется только один укол.

Согласно данным Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране уже полностью вакцинированы более 68 миллионов человек, что составляет 20,5% населения.

Как писал ранее ridus.ru, еще одну вакцину от COVID-19 проверяют на возможную связь с образованием тромбов. На этот раз речь идет о препарате от американской компании Janssen-Cilag — подразделения Johnson & Johnson.

Проверки начались после того, как стало известно о четырех случаях тромбоза после вакцинации этим препаратом, при этом один из четырех человек умер.

Также сообщалось о проблемах вакцины от компании AstroZeneca. После нескольких случаев тромбоза у вакцинированных, в том числе с летальным исходом, практически все европейские страны на время приостановили ее использование. По итогам проверки решено было продолжить вакцинацию этим препаратом.

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