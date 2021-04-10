«Вакханалия»: в Минске осудили идею переноса места переговоров по Донбассу

Комментируя заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу из Минска, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Киев не желает соблюдать минские договоренности.

«Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске», — сказал Макей в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр подчеркнул, что для белорусской стороны неважно, где будут проходить эти заседания. «Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно — остановлены боевые действия на востоке Украины», — цитирует главу МИД Белоруссии «Интерфакс».

Он также посчитал смехотворным предложение Кравчука проводить заседания контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше. «Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого», — отметил Макей, добавив, что «уж более нейтральной страны, чем Польша, во всем мире не сыскать».

Кроме того, министр привел слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не навязывался на роль посредника в переговорах, и заверил, что Белоруссия не гонится за «лаврами миротворцев». Макей напомнил, что ранее Белоруссию благодарили за обеспечение работы контактной группы и Россия, и Украина, и ОБСЕ.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что по окончании пандемии коронавируса переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Польшу.

До этого украинский вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников сообщил, что в Киеве решили искать другой город вместо Минска и другую страну вместо Белоруссии для очных переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



В марте Кравчук допустил участие США в переговорном процессе. Он добавил, что Россия может выступить против, но должна будет «дать соответствующие аргументы».