Посла Грузии вернут в Киев спустя почти год после его отзыва

В ближайшее время Грузия вернет в Киев своего посла.

Он был отозван в мае прошлого года для консультаций в связи с ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил в эфире телеканала «Рустави-2», что решение о возвращении на Украину грузинского посла будет скоро принято.

«Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла», — цитирует Залкалиани «Интерфакс».

Он также отметил, что Грузия постарается динамично развивать отношения с Украиной. «У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство, и действуем исходя из государственных интересов», — пояснил министр, добавив, что Украина в свое время с пониманием отнеслась к отзыву грузинского посла.

Напомним, 7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. На следующий день Тбилиси заявил, что отзывает посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объяснил, что Тбилиси отозвал посла для защиты двусторонних отношений от авантюрных политиков.