Роспотребнадзор отправил на карантин в Петербурге 25 туристов из Индии

Путешествие по России обернулось для большой группы туристов из Индии неприятными последствиями.

У четырех из них обнаружили коронавирус, а 25 оставшихся были блокированы в день вылета домой в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге.

Роспотребнадзор настаивает на карантине, хотя результаты тестов на COVID-19 у индийцев отрицательные.

Как рассказала «Фонтанке» представитель туристического оператора «Грандрус Турс» Оксана Локтева, туристы прилетели в Россию неделю назад и перед возвращением на родину сдали тесты на коронавирус. У четверых они оказались положительными, и их госпитализировали. Остальные 25 человек уже выселились из номеров с чемоданами, но их остановили на рецепции. Им не разрешили сесть в автобус и улететь обратно в Индию, поскольку они контактировали с заболевшими.

В итоге в гостиницу приехали полицейские и представители Роспотребнадзора. Они предложили туристам остаться на двухнедельный карантин. «При этом „Аэрофлот“ готов взять туристов на рейс и увезти обратно в Дели. Нет запрета для контактных и со стороны консульства Индии», — обрисовала ситуацию Локтева изданию.

По ее словам, у туристов заканчиваются визы и страховки, и они не понимают, кто должен платить за их дальнейшее пребывание в России, проживание и питание, а также за возвращение домой. Большинство индийцев — пожилые люди. Некоторым из них по 75 лет.



В Роспотребнадзоре в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что в гостинице «Прибалтийская» проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщает «РЕН ТВ», в отель направили сотрудников «Росгвардии», по всей видимости, в целях соблюдения мер по изоляции.



Позже стало известно, что индийских туристов перевезут из гостиницы на скорых в петербургский пансионат «Балтиец».

Комментируя эту новость, один из пользователей Сети обеспокоился за судьбу индийцев: «А если у них деньги закончатся? Они же не планировали оставаться». Другой задался вопросом: «А вообще, что они тут забыли в такой дубак?»



Ранее сообщалось, что уже с понедельника, 12 апреля, Россия может отменить чартерные рейсы в Турцию. Также под запретом могут оказаться некоторые грузопассажирские рейсы. Полного прекращения авиасообщения с Турцией не планируется.