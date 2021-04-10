найти ×
   
  • USD +0.06
    77.17
  • EUR +0.16
    91.78
СохранитьСохранено0
×

609340

Главный инфекционист Москвы рассказал об участившихся случаях проказы

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

В последнее время участились случаи заболевания лепрой, также известной как проказа, сообщил главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев.

По его словам, это единичные случаи, но, тем не менее, они наблюдаются.

Как известно, лепра была широко распространена в средневековой Европе вплоть до появления в XIV веке чумы. Но уже начиная с XV века проказа становилась все менее распространенной, а в настоящее время этот вид инфекции официально внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список забытых болезней.

«В последнее время отмечается некоторое повышение заболеваемости лепрой», — рассказал Малышев в беседе с ФАН.

Он отметил, что это заболевание может передаваться через выделения из носа и рта, а также во время контактов с инфицированными, которые не получают соответствующего лечения. При этом проказа может проявиться значительно позже, чем произойдет заражение.

«Лепра близка по своим бактериальным характеристикам к туберкулезу, но ее инкубационный период может составлять несколько лет или даже десятилетий», — уточнил собеседник издания.

Малышев объяснил, что лепра представляет собой разновидность гранулематоза, и при отсутствии адекватной терапии может поражать кожу, периферическую нервную систему, а иногда и другие органы.

В Средние века по всей Европе действовали тысячи лепрозориев, где содержались больные проказой, но в наши дни лепра успешно лечится. При своевременной диагностике от заболевания можно избавиться полностью, заверил профессор.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
108122читать позжечитаю позже
Экономика
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году
008421читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

14027444читать позжечитаю позже

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-1928 января

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-507617читать позжечитаю позже