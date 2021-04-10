Главный инфекционист Москвы рассказал об участившихся случаях проказы

В последнее время участились случаи заболевания лепрой, также известной как проказа, сообщил главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев.

По его словам, это единичные случаи, но, тем не менее, они наблюдаются.

Как известно, лепра была широко распространена в средневековой Европе вплоть до появления в XIV веке чумы. Но уже начиная с XV века проказа становилась все менее распространенной, а в настоящее время этот вид инфекции официально внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список забытых болезней.

«В последнее время отмечается некоторое повышение заболеваемости лепрой», — рассказал Малышев в беседе с ФАН.

Он отметил, что это заболевание может передаваться через выделения из носа и рта, а также во время контактов с инфицированными, которые не получают соответствующего лечения. При этом проказа может проявиться значительно позже, чем произойдет заражение.

«Лепра близка по своим бактериальным характеристикам к туберкулезу, но ее инкубационный период может составлять несколько лет или даже десятилетий», — уточнил собеседник издания.

Малышев объяснил, что лепра представляет собой разновидность гранулематоза, и при отсутствии адекватной терапии может поражать кожу, периферическую нервную систему, а иногда и другие органы.

В Средние века по всей Европе действовали тысячи лепрозориев, где содержались больные проказой, но в наши дни лепра успешно лечится. При своевременной диагностике от заболевания можно избавиться полностью, заверил профессор.