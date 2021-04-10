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На рукаве американского военного летчика оказалась российская символика

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© Facebook.com

© Facebook.com

На одной из фотографий с учений Point Blank, опубликованных на странице 48-го истребительного авиаполка ВВС США в Facebook, у летчика 492-й эскадрильи на рукаве оказалась российская символика.

На шевроне написано «Россия» и изображен силуэт истребителя Су-27.

Пользователи Сети, заприметившие эту «российскую» нашивку, выразили свое недоумение по этому поводу.

Их поспешили успокоить в ВВС США, где объяснили, что пилот выполнял во время учений роль «агрессора» и имитировал противника, сообщает Defence Blog.

Это уже не первый подобный случай. Например, для тренировочных воздушных боев истребитель F-16C перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. На американский самолет нанесли опознавательные знаки ВКС. Этот истребитель входит в состав эскадрильи «Агрессор» ВВС США, которая выполняет на учениях роль «врага».

© Kevin Tanenbaum / ВВС США

© Kevin Tanenbaum / ВВС США

Как писал ранее ridus.ru, самолеты американских пилотов из состава 64-й эскадрильи ВВС США, которые специализируются на учебной имитации поведения вероятного противника, были перекрашены под камуфляж российских истребителей Су-35 и Т-50.

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