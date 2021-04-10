На рукаве американского военного летчика оказалась российская символика
- 10 апреля 2021, 18:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На одной из фотографий с учений Point Blank, опубликованных на странице 48-го истребительного авиаполка ВВС США в Facebook, у летчика 492-й эскадрильи на рукаве оказалась российская символика.
На шевроне написано «Россия» и изображен силуэт истребителя Су-27.
Пользователи Сети, заприметившие эту «российскую» нашивку, выразили свое недоумение по этому поводу.
Их поспешили успокоить в ВВС США, где объяснили, что пилот выполнял во время учений роль «агрессора» и имитировал противника, сообщает Defence Blog.
Это уже не первый подобный случай. Например, для тренировочных воздушных боев истребитель F-16C перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57. На американский самолет нанесли опознавательные знаки ВКС. Этот истребитель входит в состав эскадрильи «Агрессор» ВВС США, которая выполняет на учениях роль «врага».
Как писал ранее ridus.ru, самолеты американских пилотов из состава 64-й эскадрильи ВВС США, которые специализируются на учебной имитации поведения вероятного противника, были перекрашены под камуфляж российских истребителей Су-35 и Т-50.
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