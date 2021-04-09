Нарышкин призвал раскрывать архивные данные об освоении космоса

Российские достижения в области космической науки требуют активного изучения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая на круглом столе в МГТУ имени Баумана, он призвал раскрывать архивные документы, повествующие о прорывах в освоении космоса.

Нарышкин отметил, что эти достижения стали возможными только благодаря удивительному таланту ученых, конструкторов, инженеров и политической воле руководства страны.

«Нам надо больше и больше знакомиться с архивными документами, посвященными этим событиям», — цитирует его ТАСС.

Так Нарышкин прокомментировал сообщение директора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) Игоря Пермякова о заметке в немецкой газете про запуск первого спутника.

Директор Службы внешней разведки РФ напомнил, что после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году известие об успешном пуске советской ракеты со спутника облетело весь мир. «Американский журнал Reporter сравнил его с нападением на Перл-Харбор — как с точки зрения неожиданности для американского руководства, так и по размеру ущерба, нанесенного престижу США на международной арене», — подчеркнул Нарышкин.

Он также обратил внимание на тот факт, что полет в космос Юрия Гагарина вызвал у всего мира по обе стороны «железного занавеса» единодушный восторг, несмотря на атмосферу холодной войны.