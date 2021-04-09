найти ×
   
  • USD +0.06
    77.17
  • EUR +0.16
    91.78
СохранитьСохранено0
×

-202757

Нарышкин призвал раскрывать архивные данные об освоении космоса

Small f1a6d446e0
© Киселев Сергей/Агентство «Москва»

© Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Российские достижения в области космической науки требуют активного изучения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая на круглом столе в МГТУ имени Баумана, он призвал раскрывать архивные документы, повествующие о прорывах в освоении космоса.

Нарышкин отметил, что эти достижения стали возможными только благодаря удивительному таланту ученых, конструкторов, инженеров и политической воле руководства страны.

«Нам надо больше и больше знакомиться с архивными документами, посвященными этим событиям», — цитирует его ТАСС.

Так Нарышкин прокомментировал сообщение директора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) Игоря Пермякова о заметке в немецкой газете про запуск первого спутника.

Директор Службы внешней разведки РФ напомнил, что после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году известие об успешном пуске советской ракеты со спутника облетело весь мир. «Американский журнал Reporter сравнил его с нападением на Перл-Харбор — как с точки зрения неожиданности для американского руководства, так и по размеру ущерба, нанесенного престижу США на международной арене», — подчеркнул Нарышкин.

Он также обратил внимание на тот факт, что полет в космос Юрия Гагарина вызвал у всего мира по обе стороны «железного занавеса» единодушный восторг, несмотря на атмосферу холодной войны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
8014606читать позжечитаю позже
Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его
7020968читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

14027444читать позжечитаю позже

Здоровье
«Синкопе»: о чем говорит обморок и как его избежать25 марта

Каждый третий человек в своей жизни терял сознание.

-204842читать позжечитаю позже