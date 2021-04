Умер американский рэпер DMX

В возрасте 50 лет скончался американский рэпер Эрл Симмонс, выступавший под псевдонимом DMX.

О смерти музыканта сообщил Pitchfork со ссылкой на его родственников.

Артист умер в больнице Уайт-Плейнс, где находился в течение последних дней. Он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Причиной смерти DMX стала передозировка наркотиков.

Рэпер был госпитализирован 2 апреля после того, как потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

DMX (Dark Man X) — автор таких хитов, как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out. Он также снялся в фильмах «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».

Ранее сообщалось, что в США предложили создать профсоюз для рэп-музыкантов. С такой инициативой выступил мастодонт хип-хопа Master P (Перси Роберт Миллер), который является основателем крупного лейбла No Limit Records.

Миллер отметил, что эта идея пришла ему в голову после скандального инцидента с рэпером DMX, которого несколько дней назад увезли в больницу после передозировки наркотиками. DMX уже несколько лет употребляет тяжелые наркотики, несколько раз проходил реабилитацию, но снова сорвался и в результате заработал сердечный приступ.