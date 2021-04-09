Ступень ракеты «Космос-3М» и американский метеоспутник могут столкнуться

В ближайшие часы может произойти столкновение отработавшей ступени советской ракеты-носителя и нефункционирующего военного метеоспутника США.

Об этом свидетельствуют данные системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).

В пятницу в 20:18 мск на орбите высотой около 800 километров могут столкнуться ступень ракеты «Космос-3М», запущенной в мае 1981 года, и американский метеоспутник DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, сообщается в Twitter EUSST.

Согласно произведенным расчетам, указанные объекты могут пролететь мимо друг друга на расстоянии примерно 21 метр. По данным EUSST, вероятность столкновения составляет около 20%. Однако в том случае, если оно все-таки произойдет, на орбите может образоваться более 4 миллионов обломков. Из них более 400 будут размером больше 20 см.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл сообщил в Twitter, что опасное сближение объектов массой 0,5 тонны (спутник) и 1,4 тонны (ступень ракеты) ожидается над Чукоткой.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обстановка на орбите Земли становится все серьезнее из-за проблемы космического мусора. Учитывая возрастающую опасность, Конгрессу следует выделить 15 миллионов долларов из бюджета страны для решения этого вопроса, подчеркнул он. Брайденстайн напомнил, что Международной космической станции (МКС) пришлось совершать маневр из-за возможного столкновения с опасными обломками.