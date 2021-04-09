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СМИ: к главному редактору «Важных историй» пришли с обысками

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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Telegram-канал «Важные истории» сообщил, что к главному редактору этого издания Роману Анину пришли с обысками сотрудники ФСБ.

Причина обысков пока не известна.

В настоящий момент туда уже едут адвокаты.

В сообщении также говорится о том, что Анин не выходит на связь.

Позже журналистам «Важных новостей» все-таки удалось узнать от самого Анина, что обыск может быть связан с делом 2016 года и текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете».

После этого Сечин подал в суд на Анина и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В итоге журналисты проиграли дело и, по решению суда, опубликовали опровержение.

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