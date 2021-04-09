Премьера Норвегии оштрафовали за превышенное число гостей на юбилее

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг нарушила введенные ее же правительством ограничения на время карантина.

На празднование своего 60-летнего юбилея она пригласила 13 гостей, что на три человека превышает предписанную норму.

В итоге полиция оштрафовала главу кабмина на 20 тысяч крон (1975 евро), сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что торжество проходило в феврале в ресторане, расположенном в поселке Гейло. За столом собрались родные и близкие Сульберг.

Однако должность премьера не спасла ее от наказания. Как оказалось, в Норвегии перед законом все равны.

В свою очередь Сульберг извинилась за произошедшее, заявив, что не очень внимательно следила за правилами. По ее словам, она была уверена, что ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Ранее во Франции разразился скандал из-за того, что французских министров заподозрили в посещении нелегальных вечеринок во время карантина.

Как писал ridus.ru, в декабре прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что госслужащих будут наказывать плоть до увольнения за участие в незаконных новогодних вечеринках в период пандемии коронавирусной инфекции.

