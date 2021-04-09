Как СМИ помогают министру обороны Великобритании раздувать военный бюджет

Британское издание The Telegraph помогает министру обороны Великобритании Бену Уоллесу увеличивать военные расходы, используя фейки о «ЧВК Вагнера» и мифы о российской угрозе.

В конце прошлого года Уоллес заявил о внеплановом увеличении оборонного бюджета на более чем 16,5 миллиардов фунтов стерлингов. Подобного роста не наблюдалось ни разу за последние 30 лет.

В это же время вышел «сенсационный материал» The Telegraph с репликами министра обороны Великобритании, где тот говорил о «растущей российской угрозе». В качестве аргументов Бен Уоллес использовал неоднократно опровергнутые ранее фейки о деятельности «ЧВК Вагнера». Вероятно, этим он хочет как-то объяснить баснословные траты на оборону.

Примечательно, что The Telegraph уже довольно давно сотрудничает с Беном Уоллесом и его аппаратом. Газета, как правило, первой публикует все скандальные реплики министра обороны, касающиеся российской угрозы.

Помимо заявлений Уоллеса, новый «сенсационный материал» The Telegraph также содержит фейки AFRICOM о «российском присутствии в Ливии». Еще британские журналисты бездоказательно отправили «ЧВК Вагнера» в 14 африканских стран, включая Гвинею, Анголу, Ботсвану, Лесото и Руанду, а также поместили в статью цитаты некоего анонимного источника, якобы связанного с российской компанией.

Все это указывает на неспособность или нежелание сотрудников британского издания проверять информацию и следить за достоверностью публикуемых данных. Более того, текст редакции пестрит пропагандистскими терминами вроде «режим», «ложь», «агрессия», «угроза» и прочие, которые призваны усилить эффект публикации.

Как отмечает интернет-ресурс «Утро.ру», британское население с каждым годом все равнодушнее относится к транслируемой им со страниц СМИ милитаризации, поэтому The Telegraph решило прибегнуть к тиражированию фейков и откровенной пропаганде ради защиты раздутого бюджета Минобороны Великобритании.