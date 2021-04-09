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На Украине легализовали использование каннабиса для медицинских целей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Постановлением правительства Украины из списка наркотических средств и психотропных веществ исключен ряд препаратов на основе каннабиса.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, уточняется, что оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набинол» (синтетический каннабиноид) и «Набиксимолс» (стандартизованный экстракт каннабиса) допускается только в форме лекарственных средств.

«Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен», — сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев.

Депутаты от фракции «Голос» зарегистрировали в Верховной раде законопроект о легализации медицинского каннабиса в конце декабря 2020 года.

© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В сентябре прошлого года заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что вопросы легализации марихуаны и проституции необходимо решать в формате референдума. При этом он подчеркнул, что общество пока к такому не готово.

Как сообщал ridus.ru, в апреле 2019 года за легализацию медицинской марихуаны в стране выступил Владимир Зеленский, который в то время был еще кандидатом в президенты Украины.

Возможность производства лекарств на основе конопли рассматривали и в России. В Минпромторге тогда поясняли, что это будет возможно, если будут внесены изменения в законодательство.

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