В Англии убили одного из богатейших бизнесменов Великобритании

На территории своего поместья на юго-западе Англии был убит один из самых состоятельных людей Великобритании Ричард Саттон.

Нападение на 83-летнего владельца гостиниц было совершено вечером 7 апреля в его доме недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет.

После звонка в полицию одного из его соседей, стражи порядка прибыли на место преступления и обнаружили Саттона с ножевым ранением. Смерть констатировали в 21:15 (23:15 мск).

Как сообщает газета The Times, ножевое ранение получила и находившаяся в доме 60-летняя женщина, предположительно, жена предпринимателя. Ее доставили в больницу Бристоля на вертолете. Состояние пострадавшей оценивается как критическое.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 34-летний житель Гилленгема, который был знаком с жертвой.

По данным издания, правоохранители сразу же установили, что подозреваемый выехал из поместья Саттона на автомобиле Range Rover в направлении Лондона. Машину предполагаемого злоумышленника отслеживали на протяжении почти 200 км и задержали мужчину уже в столице. Его доставили в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни.

Мотивы преступления пока не раскрываются, ведется расследование.

Ричард Саттон с состоянием в 301 млн фунтов (415 млн долларов) занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании, который публикует газета The Sunday Times. Ему принадлежали несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum в Лондоне.