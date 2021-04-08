Экономист назвал условия для выгодной продажи долларов
- 08 апреля 2021, 19:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для тех, кто владеет крупными сбережениями, доллары будет выгодно продавать, когда их стоимость превысит 81 рубль.
Такое мнение высказал экономист Вячеслав Зайченко.
Как известно, накануне курс доллара впервые поднялся в этом году до 78 рублей.
«Когда цена дойдет к 81 рублю, то, если есть значительные сбережения, можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость», — посоветовал Зайченко в беседе с URA.RU.
Однако он заметил, что об этом вопросе стоит задуматься, если сбережения в валюте составляют более 100 тысяч долларов. По его мнению, целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет.
Эксперт также выразил сомнение в том, что в ближайшее время доллар сможет подобраться к такой отметке, поскольку слабость рубля сильно зависит от цен на нефть. Зайченко полагает, что нефтяные фьючерсы скоро начнут расти, и, следовательно, рубль укрепится.
В свою очередь ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой также не рекомендует переводить сейчас сбережения в рубли. Он объясняет это нестабильной ситуацией в Донбассе. Экономист считает, что в случае войны поведение рубля относительно доллара будет непредсказуемо. «Мы полностью зависим от политических факторов», — заключил Косой в интервью изданию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не допустит ситуации с «черным вторником» для российской валюты из-за обострения в Донбассе, несмотря на «негативный фактор». Поводом для высказываний стали события на бирже, когда курс доллара поднимался до 78 рублей, а евро — до 92 рублей. Отвечая на вопрос о повторении «черного вторника» 2014 года из-за последних событий в Донбассе, Песков заверил, что представители Центробанка контролируют ситуацию и не допустят резкого снижения курса российской валюты.
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