найти ×
   
  • USD
    77.10
  • EUR
    91.62
СохранитьСохранено0
×

002239

Экономист назвал условия для выгодной продажи долларов

Small f1a6d446e0
© Сандурская Софья/Агентство «Москва»

© Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Для тех, кто владеет крупными сбережениями, доллары будет выгодно продавать, когда их стоимость превысит 81 рубль.

Такое мнение высказал экономист Вячеслав Зайченко.

Как известно, накануне курс доллара впервые поднялся в этом году до 78 рублей.

«Когда цена дойдет к 81 рублю, то, если есть значительные сбережения, можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость», — посоветовал Зайченко в беседе с URA.RU.

Однако он заметил, что об этом вопросе стоит задуматься, если сбережения в валюте составляют более 100 тысяч долларов. По его мнению, целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет.

Эксперт также выразил сомнение в том, что в ближайшее время доллар сможет подобраться к такой отметке, поскольку слабость рубля сильно зависит от цен на нефть. Зайченко полагает, что нефтяные фьючерсы скоро начнут расти, и, следовательно, рубль укрепится.

© Авилов Александр/Агентство «Москва»

© Авилов Александр/Агентство «Москва»

В свою очередь ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой также не рекомендует переводить сейчас сбережения в рубли. Он объясняет это нестабильной ситуацией в Донбассе. Экономист считает, что в случае войны поведение рубля относительно доллара будет непредсказуемо. «Мы полностью зависим от политических факторов», — заключил Косой в интервью изданию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не допустит ситуации с «черным вторником» для российской валюты из-за обострения в Донбассе, несмотря на «негативный фактор». Поводом для высказываний стали события на бирже, когда курс доллара поднимался до 78 рублей, а евро — до 92 рублей. Отвечая на вопрос о повторении «черного вторника» 2014 года из-за последних событий в Донбассе, Песков заверил, что представители Центробанка контролируют ситуацию и не допустят резкого снижения курса российской валюты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19
14027444читать позжечитаю позже
Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-2012367читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Необычная семейка»: курица решила высиживать трех котят

Мама всегда остается мамой.

10019255читать позжечитаю позже

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол30 марта

Победила в итоге дружба.

8014606читать позжечитаю позже